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Отрицательные процентные ставки положительно отразились на экономике ЕС
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Отрицательные процентные ставки положительно отразились на экономике ЕС

Экономика Европы еще долго будет работать в рамках новой ДКП, ограниченной процентными ставками
Денежно-кредитная политика (ДКП) банков о введении нулевых или отрицательных ключевых ставок прекрасно показала себя в европейских странах, считает Сильвана Тенрейро.

"В первую очередь, как ни странно, это повлияло на банки, их прибыль увеличилась "- добавила член Комитета по денежно-кредитной политике.

"Экономика Европы еще долго будет работать в рамках новой ДКП, ограниченной процентными ставками. Поэтому для комитета главное исследовать влияние отрицательных ставок на экономику Британии", - заявила Тенрейро.

ЕЦБ дает высокую оценку влияния на экономику отрицательных основных ставок, однако, в еврозоне зафиксировано снижение прибыли банков, информирует MarketWatch. 

Центробанк Великобритании оставил без изменения ключевую процентную ставку ноября, повысив нормы выкупа государственных облигаций до 875 млрд фунтов.

По материалам Интерфакс

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четверг 12.11.2020 | 08:06
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