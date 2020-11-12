Отрицательные процентные ставки положительно отразились на экономике ЕС

"В первую очередь, как ни странно, это повлияло на банки, их прибыль увеличилась "- добавила член Комитета по денежно-кредитной политике.

"Экономика Европы еще долго будет работать в рамках новой ДКП, ограниченной процентными ставками. Поэтому для комитета главное исследовать влияние отрицательных ставок на экономику Британии", - заявила Тенрейро.

ЕЦБ дает высокую оценку влияния на экономику отрицательных основных ставок, однако, в еврозоне зафиксировано снижение прибыли банков, информирует MarketWatch.

Центробанк Великобритании оставил без изменения ключевую процентную ставку ноября, повысив нормы выкупа государственных облигаций до 875 млрд фунтов.

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