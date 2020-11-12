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Бумаги Тинькофф Банка взлетели на Мрсбирже
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Бумаги Тинькофф Банка взлетели на Мрсбирже

Положительные результаты корпоративного отчета вызвали рост ценных бумаг компании на торгах Московской биржи
Кипрская компания TCS Group владеющая Тинькофф Банком опубликовала отчет о результатах финансовой деятельности по международным стандартам.

Положительные результаты корпоративного отчета вызвали рост ценных бумаг компании на торгах Московской биржи. Акции взлетели до 2366 руб. На фондовом рынке Лондона котировки на акции TCS Group выросли на 4,95%.

Согласно отчету выручка компании в III финансовом квартале увеличилась на 12% за тот же период 2019 года. Чистый доход группы в Q3 вырос до 12,6 млрд руб.

Количество пользователей услугами Тинькофф Банка составляет более 12 млн чел. 

По материалам Investing.com



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четверг 12.11.2020 | 11:28
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