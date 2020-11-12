Россия разместит госзаймы в евро

Министерство финансов начало прием заявок на два выпуска госзаймов в евро, информирует ТАСС.

Трейдерам, инвестирующим в ценные бумаги, предложат еврооблигации со сроком погашения 7 и 12 лет и доходностью 1,25% и 2%.

Источники в финансовом секторе прогнозируют повышенный спрос на бонды, превышающий 2 млрд евро.

Россия решила выйти на международный рынок капитала после ограничительных мер, введенных США в 2019 году, которые ограничивают привлечение новых долларовых обязательств.

Размещение пройдет в рамках, обусловленных санкциями, и программы, финансируемые привлеченными средствами, не будут нарушать ограничительные меры.

Минфин начал размещение бумаг в удачный для себя момент, когда санкционные ограничения ослабли и взгляды инвесторов на финансовом рынке развернулись в сторону рисковых активов, завила эксперт по долговому рынку Мария Радченко.

Котировки госзаймов Российской Федерации с выплатами в 2025 году установлены на минимуме с начала пандемии коронавируса, заявил эксперт BCS Global Markets. Аналитик прогнозирует высокий спрос на финансовые активы, так как на рынке акций не так уж и много суверенных бумаг в евро.

Минфин не захотел размещать евробонды в октябре на фоне президентских выборов США, чтобы минимизировать риски неопределенности, сообщил управляющий УК "Арикапитал".

По бумагам со сроком погашения в 7 лет доходность прогнозируется на уровне 0,9-1% годовых, а со сроком в 12 лет — на уровне 1,45-1,55%, заявляют эксперты.

До этого Россия размещала в 2019 году два выпуска бумаг, одни со сроком погашения в 16 лет, другие с погашением в 2025 году.

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