​Deutsche Bank предлагает брать налог с работающих удаленно

Его размер будет примерно 5%. Полученные средства будут выплачиваться тем сотрудникам, которые не могут оставаться дома.Данная сумма позволит компенсировать расходы на проезд с работы и домой, а также питание на протяжении дня. По мнению специалистов, работающие удаленно меньше вносят в экономику, но при этом получают больше выгоды.

Ранее в Германии был подготовлен законопроект, который разрешал работать удаленно и после окончания пандемии.

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