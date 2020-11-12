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Большинство российских компании влезли в рекордные долги
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Большинство российских компании влезли в рекордные долги

Экономисты обеспокоены высокими темпами наращивания кредитного портфеля
​Многие российские компании рекордно задолжали. 

По данным аналитиком, кредиты, выданные малому и среднему бизнесу, достигли рекордного значения.Рост, по сравнению с прошлым годом, составил целых 27%. Такой прирост по большей части обеспечен за счет микрокредитов, на долю которых пришлось около 343 млрд рублей.

Экономисты обеспокоены высокими темпами наращивания кредитного портфеля, поскольку в данном случае не помогут ни льготы от государства, ни отсрочка по выплате кредитов. За период карантина малый бизнес смог накопить 1 трлн рублей свободных средств именно благодаря поддержке властей.

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четверг 12.11.2020 | 22:18
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