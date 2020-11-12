Великобритания не пустит иностранных инвесторов к своим активам

Для этого в парламент был внесен законопроект, который предполагает существенное ужесточение правил взаимодействия иностранного капитала и британской экономики.

Если закон примут, то любая компания из Великобритании должна будет уведомить регуляторы о предстоящих сделках с иностранными партнерами. Таким образом удастся избежать теневых сделок.

Такие правила напрямую затронут инвесторов из России, включая компании, торгующие на Лондонской бирже. Ранее Великобритания блокировала деятельность Huawei, которую подозревали в намеренной передаче персональных данных спецслужбам КНР.

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