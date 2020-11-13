Украина запускает программу финансовой поддержки

Кредитование. Под нужды бизнеса Минэкономики запускает «Доступные кредиты 5-7-9%». Изменения, внесенные в требования к кредитуемым предпринимателям — увеличение верхнего уровня дохода предприятий. Также запланировано выделение 80 млн грн на программу «Частичная безработица». Следующим способом помощи бизнесу, разработанным правительством, станет выделение бизнесу грантов под важные социальные и экономические проекты.

Транспорт. Власти не планируют прекращать работу общественного и муниципального транспорта на время «карантина выходного дня».

Пенсия. Упрощена схема оформления пенсии за счет так называемой схемы "в одно обращение". Теперь нет необходимости после регистрации и оформления в Пенсионном фонде дополнительно открывать спецсчета в банке, на данный момент достаточно оформить заявление непосредственно в Фонде.

Транш МВФ. НБУ ожидает визит представителей миссии МВФ до начала следующего года. На повестке три ряда вопросов: первый затрагивает контроль над антикоррупционной деятельностью и Конституционный Суд, второй связан с проектом бюджета Украины, третий — непосредственно самого НБУ. Глава Нацбанка планирует в ближайшее время достичь взаимопонимания с МВФ по всем этим вопросам.

Инициатива Авакова. Министр внутренних дел Арсен Аваков внес на рассмотрение Кабмина проект об использовании электрошокеров полицейскими. Также министр намерен выяснить ситуацию с незаконными застройками, ущерб для инвесторов от которых измеряется десятками тысяч. Кабмин создал межведомственную рабочую группу для решения этих вопросов.

Цифровые паспорта. В Верховной Раде рассматривается законопроект №4355, регламентирующий использование цифровых паспортов украинцами. Электронный паспорт – это документ гражданина Украины в форме электронного отображения информации в виде электронного кода и сведений о прописке и месте проживания, без отпечатков пальцев рук человека.

Налог на международные пересылки. В Раду также представлен на рассмотрение законопроект, в котором планируется увеличить стоимость международных посылок, которые не облагаются налогом. Таким образом, собираются повысить втрое общую максимальную необлагаемую стоимость товаров, ввезенных через таможню на территорию Украины физлицами, т.е до 300 евро.

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