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США запретили инвестиции в военную отрасль КНР
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США запретили инвестиции в военную отрасль КНР

С 11 января следующего года американским компаниям и частным лицам запрещаются все сделки по финансовым активам с предприятиями, попавшими в
Вчера администрация Белого дома заявила, что Дональд Трамп утвердил закон, запрещающий инвестиции в китайский бизнес, связанный с военным производством или его разработками для ВС КНР. 

В законе сказано, что с 11 января следующего года американским компаниям и частным лицам запрещаются все сделки по финансовым активам с предприятиями, попавшими в "черный список" США. 

В указе приводится перечень фирм, которые Пентагон считает связанными с военными Китая. Список из 31 компании сформирован в соответствии с американским законодательством 1999 года, и президент США может накладывать ограничения на предприятия, находящиеся в нем. 

Дональд Трамп заявил, что Китай все чаще направляет финансовые ресурсы США для своих военных разработок, которые используются в создании современного вооружения, а также представляют угрозу Америке.  

По заявлению Трампа, Китай увеличивает финансирование военной отрасли страны, используя китайские частные компании в своей разведывательной и оборонной деятельности. Компании вынуждены напрямую поддерживать военно-промышленный комплекс страны. Стратегия слияния гражданской и военной отраслей КНР, благодаря которой Китай привлекает капитал инвесторов из США, продавая им финансовые активы, вызывает обеспокоенность Соединённых Штатов. 

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пятница 13.11.2020 | 08:11
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