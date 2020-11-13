США запретили инвестиции в военную отрасль КНР

В законе сказано, что с 11 января следующего года американским компаниям и частным лицам запрещаются все сделки по финансовым активам с предприятиями, попавшими в "черный список" США.

В указе приводится перечень фирм, которые Пентагон считает связанными с военными Китая. Список из 31 компании сформирован в соответствии с американским законодательством 1999 года, и президент США может накладывать ограничения на предприятия, находящиеся в нем.

Дональд Трамп заявил, что Китай все чаще направляет финансовые ресурсы США для своих военных разработок, которые используются в создании современного вооружения, а также представляют угрозу Америке.

По заявлению Трампа, Китай увеличивает финансирование военной отрасли страны, используя китайские частные компании в своей разведывательной и оборонной деятельности. Компании вынуждены напрямую поддерживать военно-промышленный комплекс страны. Стратегия слияния гражданской и военной отраслей КНР, благодаря которой Китай привлекает капитал инвесторов из США, продавая им финансовые активы, вызывает обеспокоенность Соединённых Штатов.

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