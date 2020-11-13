Интер РАО зафиксировала падение прибыли до 57,4 млрд руб

Согласно отчета компании, уменьшение чистой прибыли "Интер РАО" по МСФО составило до 57,4 млрд рублей за 9 месяцев 2020 года, для сравнения — от показателя прошлого года за аналогичный период падение составило 11,4%.

Сфера интересов "Интер РАО" охватывает рынок электрической и тепловой энергии, строительство и эксплуатацию энергетических объектов, а также международный энергетический трейдинг.

Суммарная выручка снизилась на 5,4% в годовом выражении и составила 713 млрд рублей. Падение показателя EBITDA составило 18%, и в численном выражении 86,6 млрд рублей вместо прошлогодних 105,9 млрд рублей.

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