Обзор бумаг на премаркете Нью-Йоркской биржи

Бумаги Palantir снизились на 2,9% на фоне сообщения разработчика программного обеспечения о пересмотре убытка в сторону увеличения в Q3 из-за листинга на Нью-Йоркской бирже.

Бумаги Cisco Systems продемонстрировали рост на 7,1% на фоне улучшения отчетности из-за роста количества сотрудников, работающих в удаленном режиме.

Бумаги Applied Materials поднялись на 2,8% на фоне положительного отчета, который превзошел прогноз аналитиков.

Рост финансовых активов JetBlue Airways Corp составил 1,5% на фоне увеличения количества пассажиропотока в праздничные дни до 85%.

Ценные бумаги DraftKings показали рост в 10% на фоне положительной отчетности и количества платных пользователей свыше 1 млн.

Бумаги Revlon обвалились на 8,2% на фоне снижения продаж на 20% и плохой квартальной отчетности.

Финансовые активы Farfetch в лидерах роста с результатом в 14% на фоне переоценки убытков в сторону снижения и роста выручки.

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