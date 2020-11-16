Биржа Гонконга открылась ростом котировок ценных бумаг

Ценные бумаги 39 крупнейших компаний демонстрируют активную динамику роста котировок в ходе торгов. Лидерами роста акций на торгах Гонконгской бирже являются компании в сфере автопроизводства, финансов и игорного бизнеса в Макао. Финансовые активы китайского автогиганта Dongfeng Group взлетели на 6,42%.

Площадка показывает позитивную динамику на фоне положительных данных с внешних рынков акций. На настроение трейдеров и инвесторов также отразилась информация о создании государствами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии и их партнерами в сфере бизнеса крупнейшей зоны свободной торговли. Еще одним важным событием для роста биржи стали данные Минкоммерции КНР об увеличении зарубежных инвестиций в октябре до $11,83 млрд.

Однако эксперты сегодня прогнозируют разнонаправленную динамику торгов, так как финансовые активы высокотехнологичных гигантов снижаются. Ценные бумаги Alibaba упали на 4%, AAC Technologies на 3,9%.

Читайте также: Акции Coca-Cola упали на 4% 1 апреля