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Беларусбанк запустил функцию покупки и продажи криптовалют
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Беларусбанк запустил функцию покупки и продажи криптовалют

В будущем планируют увеличить список криптовалют, которые можно будет приобрести
​Беларусбанк запустил возможность покупать и продавать криптовалюты через Visa.

Этот запуск является одной из составляющих специальной программы цифровой трансформации, начатой несколько лет назад. В настоящее время сервисом могут воспользоваться граждане Белоруссии и России, но в дальнейшем список стран будет дополняться.

В будущем планируют увеличить список криптовалют, которые можно будет приобрести.

В Белоруссии криптовалюты были легализованы с 2017 года и полностью освобождены от налога до 2049 года. Жителям страны разрешается совершать любые действия с криптовалютами без необходимости декларирования.

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понедельник 16.11.2020 | 12:33
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