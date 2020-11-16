Беларусбанк запустил функцию покупки и продажи криптовалют

Этот запуск является одной из составляющих специальной программы цифровой трансформации, начатой несколько лет назад. В настоящее время сервисом могут воспользоваться граждане Белоруссии и России, но в дальнейшем список стран будет дополняться.

В будущем планируют увеличить список криптовалют, которые можно будет приобрести.

В Белоруссии криптовалюты были легализованы с 2017 года и полностью освобождены от налога до 2049 года. Жителям страны разрешается совершать любые действия с криптовалютами без необходимости декларирования.

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