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Ценные бумаги
Зарубежные инвесторы вложили в рублевые акции $150 млн
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Зарубежные инвесторы вложили в рублевые акции $150 млн

Данные фондовых площадок показывают, что в бумаги развивающихся стран инвестировали $6,5 млрд
Торги на прошлой неделе стали самыми результативными за 9 месяцев для зарубежных инвестиций в российские финансовые активы, пишет «Коммерсант». 

Согласно статистике Emerging Portfolio Fund Research, зарубежные инвесторы направили 150 миллионов долларов в рублевые ценные бумаги.

Увеличению спроса на рублевые бумаги России способствовало повышение аппетита инвесторов к акциям развивающихся стран из-за победы Джо Байдена и положительному испытанию вакцины от коронавируса. Самые большие инвестиции составили в глобальные фонды — $107 млн, при этом в фонды направленные только на бумаги России получили $47 млн. Это означает, что резиденты инвестировали капитал не только в рынок акций РФ, а в развивающиеся страны в целом.

Данные фондовых площадок показывают, что в бумаги развивающихся стран инвестировали $6,5 млрд. Такой поток инвестиций в первую очередь основан на рисках, связанных с победой Байдена. " Жесткие высказывания будущего президента США в сторону России влекут за собой новые санкционные риски", заявил эксперт Михаил Беспалов. 

При этом положительная динамика инвестиций в рублевые активы в текущем году сохраняется, сообщил аналитик BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.



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понедельник 16.11.2020 | 12:42
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