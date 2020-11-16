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МВФ требует от Украины введения в действие нового законопроекта
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МВФ требует от Украины введения в действие нового законопроекта

Предполагается, что структура капитала фактически станет трехуровневой
​МВФ требует от Украины ввести в действие законопроект, касающийся новой структуры капитала, управления и требований к руководству.

Предполагается, что структура капитала фактически станет трехуровневой. В нее будут входить основной и дополнительный капитал 1 уровня и капитал 2 уровня.

В соответствующем законопроекте также отображено постепенное включение  буферов капитала, которое позволит обеспечить платежеспособность банков. В то же время многие банкиры полагают, что такие требования выглядят необоснованными и ограничивающими участие в деятельности банков акционеров.

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понедельник 16.11.2020 | 13:27
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