МВФ требует от Украины введения в действие нового законопроекта

Предполагается, что структура капитала фактически станет трехуровневой. В нее будут входить основной и дополнительный капитал 1 уровня и капитал 2 уровня.

В соответствующем законопроекте также отображено постепенное включение буферов капитала, которое позволит обеспечить платежеспособность банков. В то же время многие банкиры полагают, что такие требования выглядят необоснованными и ограничивающими участие в деятельности банков акционеров.

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