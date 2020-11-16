Польша и Венгрия разрушили надежды ЕС на восстановление экономики

В понедельник представители стран Евросоюза не смогли прийти к единому мнению, что негативно отразится на планах исполнения бюджета и инструментах восстановления экономики Евросоюза.

В середине лета лидеры стран ЕС утвердили бюджет ЕС в объеме €1,1 трлн на срок от 2021 до 2027 года, а также план восстановления экономики в €750 млрд.

В договоре находился компромисс, нацеленный на снижение объема полученных от Евросоюза денежных средств в результате нарушения принципов верховенства. Однако принципы Польши и Венгрии по многим статьям договора были сформулированы нечетко.

И вот в столице Бельгии проходит рассмотрение процедуры подписания договора, которое может лишить права голосования в Евросоюзе.

Запрет, наложенный Венгрией и Польшей, не дает ЕК брать заимствования на финансирование пакета стимулирования.

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