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Прогноз: в следующем году доллар США обвалится 20%
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Прогноз: в следующем году доллар США обвалится 20%

Массовый выпуск и распределение вакцины по всему миру приведет к восстановлению мировых экономик и как следствие к их росту
Согласно аналитике Citigroup, появление новых противоковидных вакцин ударит по американскому доллару. Он может потерять до 20% своей стоимости в следующем году. 

По заявлению экспертов Citigroup, массовый выпуск и распределение вакцины по всему миру приведет к восстановлению мировых экономик и как следствие к их росту. Это приведет к падению интересов инвесторов к валютам "тихой гавани"

Слабая поддержка экономики США, мягкая и не решительная денежно-кредитная политика ФРС по сравнению с Европой и другими странами может заставить инвесторов перенаправить свой взор в сторону иных международных активов. 

Администрация Штатов всесторонне поддерживает разработку новых препаратов от COVID-19. Из бюджета страны было выделено около $12 млрд. на инвестирование фармацевтических фирм и биологических лабораторий: компания AstraZeneca получила $1,2 млрд., Moderna — $486 млн., Johnson & Johnson — $456 млн., а так же много других фирм занимающихся разработкой вакцины. 

Препарат российского разработчика «Спутник V» был первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. Вакцина была зарегистрирована 11августа 2020 года.

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вторник 17.11.2020 | 07:59
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