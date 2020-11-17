Прогноз: в следующем году доллар США обвалится 20%

По заявлению экспертов Citigroup, массовый выпуск и распределение вакцины по всему миру приведет к восстановлению мировых экономик и как следствие к их росту. Это приведет к падению интересов инвесторов к валютам "тихой гавани"

Слабая поддержка экономики США, мягкая и не решительная денежно-кредитная политика ФРС по сравнению с Европой и другими странами может заставить инвесторов перенаправить свой взор в сторону иных международных активов.

Администрация Штатов всесторонне поддерживает разработку новых препаратов от COVID-19. Из бюджета страны было выделено около $12 млрд. на инвестирование фармацевтических фирм и биологических лабораторий: компания AstraZeneca получила $1,2 млрд., Moderna — $486 млн., Johnson & Johnson — $456 млн., а так же много других фирм занимающихся разработкой вакцины.

Препарат российского разработчика «Спутник V» был первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. Вакцина была зарегистрирована 11августа 2020 года.

Читайте также: Белинвестбанк предлагает автоматический обмен валюты