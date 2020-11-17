Tesla войдет в индекс S&P 500, ожидает свыше $51 млрд новых инвестиций

Провайдер индексов S&P Dow Jones Indices заявил, что финансовые активы Tesla 21 декабря войдут в индикатор S&P 500. Так как, рыночная стоимость компании более 400 млрд долларов, бумаги в S&P 500 будут размещены в 2 подхода для снижения волатильности.

Перемена составляющих индикатора S&P 500 приведет к изменению индексных фондов, связанных с ним. Размер корректировки составляет 51 млрд долларов.

В понедельник ценные бумаги компании выросли на 14%. С начала года бумаги американского производителя электрокаров выросли на 450%.

Рыночная стоимость активов компании Tesla больше капитализации 95% предприятий и фирм, входящих в индекс S&P 500. Американская Tesla является наиболее дорогой компанией в сфере автомобилестроения.

Большинство игроков на рынке акций с недоверием относятся к финансовым активам компании. Инвесторы считают компанию Илона Маска финансовым пузырем, так ка ее глава не раз делал противоречивые заявления и имеет финансовые взыскания за мошенничество.

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