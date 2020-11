Баффета инвестировал в компаний, разрабатывающих вакцины от коронавируса

Berkshire теперь владеет ценными бумагами Merck & Co., Bristol Myers Squibb Co. и AbbVie Inc., вложив около $2 миллиардов в каждую, сообщается в отчётах, которые компания Баффета отослала в SEC.

Что также интересно, фонд приобрел бумаги Pfizer, потратив 136 миллионов долларов.

Вложения Уоррена в данную отрасль, осуществлены еще до выхода данных о эффективности медпрепаратов от COVID-19, произведённых Pfizer Inc. в сотрудничестве с BioNTech SE и Moderna Inc., сообщают об уверенности инвестора в росте данного направления, сообщает Dow Jones.

"За прошедший год Баффет явно дал знать, что в случае если он решит вкладывать средства в медицинское направления, он будет использовать так называемый "подход корзины" - следовательно выкупит пакеты не одной компании, а одновременно нескольких", - поведал сотрудник Berkshire и CVM Даррен Поллок.

За прошедший квартал инвестфонд не прекратил продавать ценные бумаги банковских компаний. Дочернее предприятие немолодого Баффета уменьшила фактически на половину свою часть в Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co., а также избавилась практически от всего своего портфеля бумаг JPMorgan Chase & Co. Что также интересно, холдинг реализовал акции PNC Financial Services Group Inc. и M&T Bank Corp.

Но несмотря на всё это Berkshire нарастила на 9% долю инвестиций в Bank of America. Согласно информации FactSet, корпорация на данный момент имеет долю практически 12% в Банке Америки.

В 2020 году Berkshire целеустремленно направляет средства и на свои же собственные бумаги: за нынешний год корпорация скупила на рынке свои бумаги, потратив на это практически $16 млрд.

