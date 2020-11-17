Amazon открыл онлайн-продажу медикаментов, акции аптек ушли в минус

Крупнейшая онлайн-компания представила свой новый раздел Amazon Pharmacy в котором можно оформить покупку медпрепаратов, а также произвести их закупку согласно рецепту врача.

Клиенты могут оплатить стоимость лекарств используя свою медстраховку, а те у кого открыта система привилегий Prime могут приобрести непатентованные и оригинальные препараты на сайте Amazon по заниженной стоимости.

Сайт Amazon по продаже медпрепаратов открылся спустя два года после покупки интернет-аптеки PillPack за 753 миллионов долларов.

На этом фоне ценные бумаги CVS обвалились на 7,8%, Walgreens Boots — на 10,1%.

Эксперты давно прогнозировали, что компания онлайн-торговли Amazon займет нишу медицинского бизнеса и цифровыми инновациями составит конкуренцию индустрии с капиталом в 4 триллиона долларов, славящейся своей непродуктивностью.

Клиенты, которые оформляют заказ медпрепаратов на сайте Amazon видят стоимость лекарств как со страховкой так и без, что положительно влияет на честность ценообразования.

В ответ на открытие онлайн-сайта, держатели аптек заявили, что клиентам нравится вести беседу со своим фармацевтом за стойкой аптеки, а не с экрана монитора.

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