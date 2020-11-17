МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Ценные бумаги
Amazon открыл онлайн-продажу медикаментов, акции аптек ушли в минус
logo

Amazon открыл онлайн-продажу медикаментов, акции аптек ушли в минус

Крупнейшая онлайн-компания представил свой новый раздел Amazon Pharmacy в котором можно оформить покупку медпрепаратов
Ретейлер Amazon открыл онлайн-продажу медицинских препаратов, обвалив ценные бумаги аптечных компаний США CVS Health и Walgreens Boots Alliance.

Крупнейшая онлайн-компания представила свой новый раздел Amazon Pharmacy в котором можно оформить покупку медпрепаратов, а также произвести их закупку согласно рецепту врача.

Клиенты могут оплатить стоимость лекарств используя свою медстраховку, а те у кого открыта система привилегий Prime могут приобрести непатентованные и оригинальные препараты на сайте Amazon по заниженной стоимости. 

Сайт Amazon по продаже медпрепаратов открылся спустя два года после покупки интернет-аптеки PillPack за 753 миллионов долларов.

На этом фоне ценные бумаги CVS обвалились на 7,8%, Walgreens Boots — на 10,1%.

Эксперты давно прогнозировали, что компания онлайн-торговли Amazon займет нишу медицинского бизнеса и цифровыми инновациями составит конкуренцию индустрии с капиталом в 4 триллиона долларов, славящейся своей непродуктивностью.

Клиенты, которые оформляют заказ медпрепаратов на сайте Amazon видят стоимость лекарств как со страховкой так и без, что положительно влияет на честность ценообразования.

В ответ на открытие онлайн-сайта, держатели аптек заявили, что клиентам нравится вести беседу со своим фармацевтом за стойкой аптеки, а не с экрана монитора. 

Читайте также: 18 марта ожидаются погашения облигаций по 10 выпускам на общую сумму 3097,69 млн руб.

вторник 17.11.2020 | 15:18
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Такая разработка существенно продлит использование автомобилей с ДВС даже после их возможного запрета
    Porsche начнет разработку синтетического топлива

    ​Porsche планирует начать разработку синтетического топлива, которое можно будет использовать в двигателях внутреннего сгорания даже после их запрета.Такая

    понедельник, 16.11.2020 | 16:25
    Транспорт
  • Консалтинговая компания проводит свою оценку авиаперевозчиков на протяжении 20 лет
    Hainan Airlines — лидер рейтинга Skytrax

    Крупнейшая частная китайская авиакомпания Hainan Airlines получила максимальные положительные отзывы британской консалтинговой компании Skytrax, которая изучает

    понедельник, 16.11.2020 | 16:14
    Индустрия
  • Такими мерами власти страны хотят оживить рынок электрокаров
    В Великобритании запретят продажи авто на бензине с 2030 года

    ​Великобритания хочет запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года.  Ранее такой запрет хотели ввести лишь в 2040

    понедельник, 16.11.2020 | 14:41
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok