Ozon проведет IPO на бирже Nasdaq

По данным Forbes планируемое IPO онлайн-ритейлера привлекло внимание инвесторов и вызвало небывалый ажиотаж. Андеррайтерами размещения акций была проведена переоценка рыночной стоимости Ozon: Sberbank CIB — от 4 до 8,5 млрд долларов, ВТБ Капитал — от 4,7 до 7,1 млрд. долларов, Goldman Sachs — от 6 до 12 млрд. долларов.

Газета The Wall Street Journal в своей статье объявила, что российский крупнейший онлайн-ритейлер намерен провести первичное размещение акций в Соединенных Штатах в январе будущего года. Компания Ozon направила запрос в SEC для оформления документации на размещение в первых числах октября.

Российская онлайн-компания Ozon пока не объявила даты IPO и количество размещенных бумаг.

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