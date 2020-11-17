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Ozon проведет IPO на бирже Nasdaq
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Ozon проведет IPO на бирже Nasdaq

Российская онлайн-компания Ozon пока не объявила даты IPO и количество размещенных бумаг
Российская онлайн-компания Ozon намерена привлечь до 1 миллиарда долларов инвестиций в ходе первичного размещения бумаг на фондовой площадке Nasdaq. Рыночная капитализация компании составляет до 5,6 млрд. долларов, сообщает Financial Times.

По данным Forbes планируемое IPO онлайн-ритейлера привлекло внимание инвесторов и вызвало небывалый ажиотаж. Андеррайтерами размещения акций была проведена переоценка рыночной стоимости Ozon: Sberbank CIB — от 4 до 8,5 млрд долларов, ВТБ Капитал — от 4,7 до 7,1 млрд. долларов, Goldman Sachs — от 6 до 12 млрд. долларов.

Газета The Wall Street Journal в своей статье объявила, что российский крупнейший онлайн-ритейлер намерен провести первичное размещение акций в Соединенных Штатах в январе будущего года. Компания Ozon направила запрос в SEC для оформления документации на размещение в первых числах октября.

Российская онлайн-компания Ozon пока не объявила даты IPO и количество размещенных бумаг.



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вторник 17.11.2020 | 18:52
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