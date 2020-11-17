Доллар может упасть в цене на 20%

В том случае, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение, это будет способствовать оживлению мировой торговли.Индекс доллара, который рассчитывается Bloomberg, снизился на 11% с мартовского роста. В понедельник валюта подверглась дополнительному давлению при наличии новостей о том, что вакцина от коронавируса была успешно испытана.

Многие эксперты уже довольно давно дают прогнозы, что выборы в США могут значительно повлиять на динамику доллара, однако пока что этого не произошло. Ожидается, что индекс ICE упадет примерно на 3% до конца этого года. Давление на доллар также может оказать излишне мягкая монетарная политика ФРС.

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