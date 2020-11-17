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Китайский юань вырос относительно доллара США
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Китайский юань вырос относительно доллара США

За один американский доллар дают 6,5538 юаня. Это лучший показатель с 2018 года
Финансовые показатели Китая быстро отыгрывают утраченные во время кризиса позиции, что стимулирует приток инвестиций в экономику страны. 

Китайская валюта растет относительно американского доллара и достигла пиковых значений 2018 года на фоне положительных оценок инвесторами темпов восстановления экономики "Поднебесной", заявляет Bloomberg.

За один американский доллар дают 6,5538 юаня. Это лучший показатель с 2018 года.

Укреплению валюты Китая способствовала и победа Байдена на выборах в США. Поддержку юаню оказали и высокие процентные ставки, которые привлекают инвесторов.

С начала лета стоимость китайской валюты выросла на 9%, восстановив более 50% потерь от торговой войны с США.



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вторник 17.11.2020 | 20:39
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