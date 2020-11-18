SEС намерена ввести новые правила для китайских компаний

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрабатывает новое условие торгов по инициативе Дональда Трампа и его команды по финансовым вопросам. В состав инициативной группы входит глава Минфина С. Мнучин и глава SEC Д. Клейтон.

Министр финансов США заявлял в своем интервью СМИ, что компании "Поднебесной" прекратят торги на фондовых площадках США в 2021 году из-за несоответствия бухгалтерской отчетности США. Представитель регулятора по бумагам Китая заявил, что китайская сторона намерена решить этот вопрос с помощью диалога.

The Wall Street Journal в своей публикации сообщила, что глава Белого Дома и его команда намерены ужесточить контроль за компаниями КНР на площадках США. Администрация намерена заставить китайские компании, торгующие ценными бумагами на американских рынках, предоставлять бухгалтерскую отчетность SEC. Компании, которые уже разместили акции на фондовых площадках США, обязаны предоставить отчетность до 2022 года. А те, кто намерен провести размещение IPO, обязаны пройти аудит согласно законодательству США.

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