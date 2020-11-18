Джером Пауэлл требует принять новые экономические стимулы

На фоне этого председатель ФРС заявил, что американцы могут утратить доверие к власти и ее ограничительным мерам по распространению коронавируса.

Согласно заявлению Джерома Пауэлла, создание противоковидной вакцины положительно отразится на экономических показателях, но в среднесрочной перспективе. А действовать нужно уже сейчас, так как риски развала экономики растут молниеносными темпами.

Пауэлл снова обратился к законодателям США с требованием утвердить новый пакет стимулов для поддержки бизнеса и домохозяйств, сообщает MarketWatch.

Со своей стороны он пообещал, что ФРС максимально использует все возможности для стабилизации экономики в условиях кризиса. И добавил, что правительству рано закрывать специальные программы заимствования.

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