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Ценные бумаги
Россия увеличит инвестиции в госдолг США
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Россия увеличит инвестиции в госдолг США

Текущая сумма, которую вложили в ценные бумаги, выросла до $5,96 млрд
​Россия значительно увеличила финансирование американских облигаций государственного долга. 

Текущая сумма, которую вложили в ценные бумаги, выросла до $5,96 млрд.

Крупнейшими держателями американских гособлигаций являются Япония и Китай. Россия постепенно наращивает объемы вложений в госдолг США. Эксперты прогнозируют, что в 2022 году долг составит около 107%.

Такой стремительный рост может являть собой достаточно весомую угрозу для государства, поскольку растут риски увеличения ставок по кредитам. Это, в свою очередь, приводит к снижению темпов развития экономики и увеличивает вероятность кризиса.

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среда 18.11.2020 | 14:56
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