ЕБРР не намерен финансировать проекты белорусского госсектора

В то же время поддержка частного сектора не прекращается.

Финансирование госсектора не производилось довольно давно. В ближайшее время ЕБРР намерен завершить уже заключенные ранее инфраструктурные соглашения. Представители ЕБРР призвали власти страны выполнить свои международные обязательства и пока что не рассматривают какие-либо проекты внутри Белоруссии.

ЕБРР вложил 390 млн евро в 24 проекта, тем самым увеличив инвестиционный портфель страны до 550 млн евро.

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