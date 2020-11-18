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ЕБРР не намерен финансировать проекты белорусского госсектора
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ЕБРР не намерен финансировать проекты белорусского госсектора

Поддержка частного сектора не прекращается
​ЕБРР пока что не будет финансировать проекты белорусского госсектора. 

В то же время поддержка частного сектора не прекращается.

Финансирование госсектора не производилось довольно давно. В ближайшее время ЕБРР намерен завершить уже заключенные ранее инфраструктурные соглашения. Представители ЕБРР призвали власти страны выполнить свои международные обязательства и пока что не рассматривают какие-либо проекты внутри Белоруссии.

ЕБРР вложил 390 млн евро в 24 проекта, тем самым увеличив инвестиционный портфель страны до 550 млн евро.

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среда 18.11.2020 | 16:06
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