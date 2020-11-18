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Украина хочет ввести накопительную пенсию
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Украина хочет ввести накопительную пенсию

Законопроект предусматривает, что будет реализовано три пенсионных программы
​Кабмин Украины намерен ввести накопительную пенсионную систему для сотрудников до 35 лет.

Такой законопроект приняли на заседании правительства, сообщил украинский премьер Д. Шмыгаль. Согласно этому законопроекту, граждане должны получить собственные пенсионные счета, которые они смогут использовать при выходе на пенсию.

Законопроект предусматривает, что будет реализовано три пенсионных программы, каждая из которых будет работать с разными возрастами налогоплательщиков. Участники программы смогут выбирать НПФ самостоятельно после заключения контракта с работодателем.

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среда 18.11.2020 | 17:12
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