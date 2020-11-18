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В Goldman Sachs признали рубль лучшей валютой по доходности
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В Goldman Sachs признали рубль лучшей валютой по доходности

В то же время, доллар будет продолжать падение
​Аналитики Goldman Sachs признали, что рубль стал лучшей валютой по доходности в 2021 году.  

В то же время, доллар будет продолжать падение.

Согласно ожиданию банка, валюты развивающихся стран должны показывать неплохие результаты, в то время как рубль сможет обеспечить максимальную доходность на коротких позициях. Спад курса доллара произойдет уже в следующем году.

Ранее В. Путин попросил россиян не обращать внимание на спад курса рубля, поскольку данная ситуация объясняется внешними факторами, влияние которых со временем ослабнет.

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среда 18.11.2020 | 17:43
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