МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Спрос на российский госдолг рухнул в 4 раза
logo

Спрос на российский госдолг рухнул в 4 раза

Государственные банки перекрыли недостаток бюджета, приобретая ценные бумаги, которые имеют плавающую процентную ставку. После решения поставленной задачи Министерство финансов закрыло их выпуск
Неожиданно низким спросом среди инвесторов отличились аукционы 18 ноября государственных облигаций России. 3 размещения получили в 4 раза менее инвестиций, чем неделю назад. Сумма инвестиций составила 111,3 млрд рублей. 

Предыдущие привлечения принесли в бюджет 2,2 трлн руб., позволив Минфину превысить квартальный план за 1,5 месяца. Банк России влил в систему 1,2 трлн руб. благодаря операциям РЕПО. 

Государственные банки перекрыли недостаток бюджета, приобретая ценные бумаги, которые имеют плавающую процентную ставку. После достижения поставленных целей Министерство финансов закрыло их размещение.

Аукционы 18 ноября предлагали для инвестиций гособлигации по инфляции (ОФЗ-52003), а также ОФЗ 26235 на 11 лет и ОФЗ-26234 на 5 лет. Роман Дмитриев, представляющий МТС-Банк по сделкам с финансовыми активами, объясняет это как тестирование спроса конъюнктуры рынка.

Результат оказался хуже ожидаемого. Заявки от желающих приобрести бумаги поступили только на одиннадцатилетние бонды на сумму 16,34 млрд руб., таким образом объем эмиссии оказался лишь 6,22 млрд руб. со средневзвешенной доходностью в 5,99% годовых. Всего 44,3 млрд руб. принес выпуск пятилетних гособлигаций. 

Общая лимитированная сумма на 30 млрд рублей была использована полностью. Инфляционные ценные бумаги получили рекордное количество заявок, на 50,58 млрд руб. Их, по традиции, размещают внутри группы инвесторов, предпочитающих купоны с низкой ставкой, поясняет Д.Порывай из Райффайзенбанка.

Итог трех аукционов — привлечение Минфином в госбюджет 58 млрд руб., а за 10 месяцев текущего года этопривело к увеличению госдолга на сумму 5,15 трлн руб., хотя в бюджете всего было заложено 5,2 трлн руб.

Все это приведет к тому, что Минфин, скорее всего, будет вынужден до конца ноября выбрать годовой лимит на 100 процентов. Аналитики Росбанка прогнозируют, что аукционы после этого, вероятнее всего, приостановят до окончания 2020 года.

Инвестиционный глава "Локо-Инвест" Д. Полевой считает выпуск гособлигаций является одной из составляющих пополнения казны государства, но необходимо корректировать параметры размещения на будущее, с целью повысить процент доверия к Минфину со стороны рынков.  И наоборот, если Минфин не приостановит заимствования, то финансовый рынок расценит это как признание опасности вероятных ограничительных мер либо воздействия пандемии коронавируса.



Читайте также: Компания NetApp отчиталась о доходах в Q4

четверг 19.11.2020 | 09:32
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Согласно плану реструктуризации, который одобрили кредиторы, Gulfport снизит задолженность на 1,2 миллиарда долларов
    Американская компания Gulfport объявила о банкротстве

    ​Американская компания Gulfport Energy Corp. заявила о своей несостоятельности и переходит к реструктуризации активов. Согласно плану реструктуризации, который

    вторник, 17.11.2020 | 14:04
    Индустрия
  • Бренд Honor намерена приобрести компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co
    Huawei продает бренд Honor

    Ограничительные меры США, принятые в отношении ​китайской компании в сфере телекоммуникационных технологий Huawei, заставили ее продать свой бренд

    вторник, 17.11.2020 | 09:42
    Индустрия
  • Решение было принято на ежегодном собрании совета директоров компании
    Volkswagеn выделит деньги на производство электрокаров

    ​Компания Volkswagen намерена выделить $177 млрд в качестве инвестиций в производство электрокаров и соответствующее программное обеспечение. Решение было

    понедельник, 16.11.2020 | 22:27
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы
  • Глава Белого Дома и его команда намерены ужесточить контроль за компаниями КНР на площадках США
    SEС намерена ввести новые правила для китайских компаний

    ​До начала следующего года SEC разработает и внедрит новое условие торгов на фондовых биржах США. Согласно условию, в случае несоблюдения китайскими компаниями

    среда, 18.11.2020 | 08:20
    Ценные бумаги
  • Давление на доллар также может оказать излишне мягкая монетарная политика ФРС
    Доллар может упасть в цене на 20%

    ​Доллар рискует показать спад в цене на 20% в 2021 году. В том случае, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение, это будет способствовать

    вторник, 17.11.2020 | 20:48
    Валюта
  • За один американский доллар дают 6,5538 юаня. Это лучший показатель с 2018 года
    Китайский юань вырос относительно доллара США

    Финансовые показатели Китая быстро отыгрывают утраченные во время кризиса позиции, что стимулирует приток инвестиций в экономику страны. Китайская валюта

    вторник, 17.11.2020 | 20:39
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok