Спрос на российский госдолг рухнул в 4 раза

Предыдущие привлечения принесли в бюджет 2,2 трлн руб., позволив Минфину превысить квартальный план за 1,5 месяца. Банк России влил в систему 1,2 трлн руб. благодаря операциям РЕПО.

Государственные банки перекрыли недостаток бюджета, приобретая ценные бумаги, которые имеют плавающую процентную ставку. После достижения поставленных целей Министерство финансов закрыло их размещение.

Аукционы 18 ноября предлагали для инвестиций гособлигации по инфляции (ОФЗ-52003), а также ОФЗ 26235 на 11 лет и ОФЗ-26234 на 5 лет. Роман Дмитриев, представляющий МТС-Банк по сделкам с финансовыми активами, объясняет это как тестирование спроса конъюнктуры рынка.

Результат оказался хуже ожидаемого. Заявки от желающих приобрести бумаги поступили только на одиннадцатилетние бонды на сумму 16,34 млрд руб., таким образом объем эмиссии оказался лишь 6,22 млрд руб. со средневзвешенной доходностью в 5,99% годовых. Всего 44,3 млрд руб. принес выпуск пятилетних гособлигаций.

Общая лимитированная сумма на 30 млрд рублей была использована полностью. Инфляционные ценные бумаги получили рекордное количество заявок, на 50,58 млрд руб. Их, по традиции, размещают внутри группы инвесторов, предпочитающих купоны с низкой ставкой, поясняет Д.Порывай из Райффайзенбанка.

Итог трех аукционов — привлечение Минфином в госбюджет 58 млрд руб., а за 10 месяцев текущего года этопривело к увеличению госдолга на сумму 5,15 трлн руб., хотя в бюджете всего было заложено 5,2 трлн руб.

Все это приведет к тому, что Минфин, скорее всего, будет вынужден до конца ноября выбрать годовой лимит на 100 процентов. Аналитики Росбанка прогнозируют, что аукционы после этого, вероятнее всего, приостановят до окончания 2020 года.

Инвестиционный глава "Локо-Инвест" Д. Полевой считает выпуск гособлигаций является одной из составляющих пополнения казны государства, но необходимо корректировать параметры размещения на будущее, с целью повысить процент доверия к Минфину со стороны рынков. И наоборот, если Минфин не приостановит заимствования, то финансовый рынок расценит это как признание опасности вероятных ограничительных мер либо воздействия пандемии коронавируса.

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