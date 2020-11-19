Мировой долг грозит увеличиться до $277 трлн к концу года

Макроэкономический кризис, связанный с распространением второй волны коронавируса, привел к увеличению мировой задолженности на 15 трлн долларов, просчитали в Институте международных финансов Вашингтона. Такой показатель установил новый антирекорд в 272 трлн долл. в 3-м квартале 2020 г. Ожидается, что в 4-м квартале мировой долг еще вырастет до 277 трлн долл. (соответственно 365% ВВП).

Эксперты института прогнозируют также увеличение уровня мирового долга, исключая сектор финансов, до 210 трлн долл. в текущем году, этот же показатель за 2019 г. составлял 194 трлн долл. Помимо этого, суммарная задолженность развивающихся государств близится к значению 210% от суммарного ВВП стран, для сравнения этот показатель за 2019 год был 185%, а десятью годами ранее не превышал 140%. Аналитики сообщают, что критичное сокращение доходов этих стран делает выплаты по госдолгу неподъемным для властей, невзирая на минимальные расходы по кредитам.

МВФ просчитал, что в 2020 году будет отмечено рекордное падение макроэкономики на 4,4%, но следующий год принесет коррекцию, а позже и рост на 5,2%.

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