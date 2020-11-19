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Центробанки Индонезии и Филиппин понизили ключевые ставки
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Центробанки Индонезии и Филиппин понизили ключевые ставки

Центробанк Индонезии снизил семидневную процентную ставку обратного РЕПО до 3,75%
В четверг главные финансовые регуляторы Индонезии и Филиппин внезапно снизили основные процентные ставки, намереваясь восстановить экономическую активность на фоне кризиса вызванного COVID-19.

Центробанк Индонезии снизил семидневную процентную ставку обратного РЕПО до 3,75%.

Финансовый регулятор Индонезии также снизил ставку overnight по вкладам до 3% и заимствованиям до 4,5%.

Экономика страны понесла серьезные потери от кризиса обусловленного пандемией коронавируса. В Q3 ВВП Индонезии обвалился на 3,49%. Министерство финансов ожидает падение ВВП страны за весь текущий год в рамках от 0,6% до 1,7%.

ЦБ Филиппин, в свою очередь, тоже снизил основную процентную ставку в четверг до 2%.

Ставки overnight по вкладам и заимствованиям были уменьшены до 1,5% и 2,5% соответственно.

Индекс экономической активности в Филиппинах остается одним из самых низких в Азии на фоне снижения ВВП в Q2 и Q3. Во II квартале снижение ВВП составило 16,9%, в III квартале — 11,5%.

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четверг 19.11.2020 | 12:26
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