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Лагард представила мрачный прогноз, призвала разблокировать бюджетные стимулы
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Лагард представила мрачный прогноз, призвала разблокировать бюджетные стимулы

Разногласия вызваны отказом Польши и Венгрии 16 ноября принять бюджет Евросоюза на 2021-2027 гг. и согласовать размер фонда поддержания экономики в пределах 1,8 трлн евро
Европейский центральный банк, в лице главы Кристин Лагард, 19 ноября обратился к главам государств, входящих в еврозону, с просьбой урегулировать спорные моменты по бюджету и еще раз гарантировал поддержание ультрамягкой кредитно-денежной политики для защиты экономик стран ЕС от последствий коронавируса.

"Программу по поддержке Next Generation EU необходимо запустить в действие незамедлительно", - настаивает Лагард, передавая обращение в комитет ЕП, занимающийся экономическими вопросами. 

"По оценкам аналитиков, евроэкономика критично пострадает из-за рисков второй волны коронавируса и нового внедрения сдерживающих ограничений, что является явным отрицательным фактором по краткосрочному прогнозу для экономики".

Разногласия вызваны отказом Польши и Венгрии 16 ноября принять бюджет Евросоюза на 2021-2027 гг. и согласовать размер фонда поддержания экономики в пределах 1,8 трлн евро.

Лагард повторно гарантировала смягчение кредитно-денежной политики на совещании ЕЦБ, запланированном на 10 декабря, отметив срочную скупку евробондов и дешевых банковских кредитов как основной рычаг для ЕЦБ.

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четверг 19.11.2020 | 14:02
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