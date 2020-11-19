Путин оценил поступления в бюджет без нефтегазового сектора

В четверг руководитель ФНС России Даниил Егоров в ходе беседы с Владимиром Путиным отчитался о поступлениях в казну государства. "Если оценить поступления в бюджет без нефтегазовых доходов, то мы выходим на тот же показатель, что и прошлом году.", - сообщил Егоров. "Хорошо",— выразил свое мнений президент РФ и добавил, — "значит доход, не связанный с углеводородной отраслью, у нас устойчивый".

Президент также предположил, что поступления в бюджет от ненефтегазового сектора растут. "Я думаю, можем рассчитывать и на рост," - заявил Путин.

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