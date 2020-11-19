МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Путин оценил поступления в бюджет без нефтегазового сектора
logo

Путин оценил поступления в бюджет без нефтегазового сектора

Президент также предположил, что поступления в бюджет от не нефтегазового сектора растут
Глава Российской Федерации ожидает рост доходов в казну государства, не связанных с нефтегазовым сектором.

В четверг руководитель ФНС России Даниил Егоров в ходе беседы с Владимиром Путиным отчитался о поступлениях в казну государства. "Если оценить поступления в бюджет без нефтегазовых доходов, то мы выходим на тот же показатель, что и прошлом году.", - сообщил Егоров. "Хорошо",— выразил свое мнений президент РФ и добавил, — "значит доход, не связанный с углеводородной отраслью, у нас устойчивый".

Президент также предположил, что поступления в бюджет от ненефтегазового сектора растут. "Я думаю, можем рассчитывать и на рост," - заявил Путин.

Читайте также: ​Белый дом готовит пакет мер по поддержке экономики США на $1,8 трлн

четверг 19.11.2020 | 14:19
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Согласно плану реструктуризации, который одобрили кредиторы, Gulfport снизит задолженность на 1,2 миллиарда долларов
    Американская компания Gulfport объявила о банкротстве

    ​Американская компания Gulfport Energy Corp. заявила о своей несостоятельности и переходит к реструктуризации активов. Согласно плану реструктуризации, который

    вторник, 17.11.2020 | 14:04
    Индустрия
  • Бренд Honor намерена приобрести компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co
    Huawei продает бренд Honor

    Ограничительные меры США, принятые в отношении ​китайской компании в сфере телекоммуникационных технологий Huawei, заставили ее продать свой бренд

    вторник, 17.11.2020 | 09:42
    Индустрия
  • Решение было принято на ежегодном собрании совета директоров компании
    Volkswagеn выделит деньги на производство электрокаров

    ​Компания Volkswagen намерена выделить $177 млрд в качестве инвестиций в производство электрокаров и соответствующее программное обеспечение. Решение было

    понедельник, 16.11.2020 | 22:27
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok