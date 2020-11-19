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Мосбиржа разместила ценные бумаги Ozon
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Мосбиржа разместила ценные бумаги Ozon

Компания Ozon является крупнейшим онлайн-ритейлером РФ открытым в 1998 году
​Мосбиржа отчиталась о размещении депозитарных американских акций российской компании Ozon.

Согласно нормам листинга на Мосбирже, руководство торговой площадки утвердило размещение депозитарных американских ценных бумаг онлайн-ритейлера Ozon с 19 ноября 2020 года в сектор «Первый уровень» списка финансовых активов, допущенных к продаже на Мосбирже, - информирует торговая площадка.

Компания Ozon является крупнейшим онлайн-ритейлером РФ, открытым в 1998 году. В первых числах последнего месяца осени онлайн-магазин направил заявление в SEC на первичное размещение финансовых активов на фондовой бирже Nasdaq.

По данным финансовой отчетности F-1, выручка от реализации товаров и услуг компании Ozon по окончании трех кварталов составила 121,6 миллиардов рублей.

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четверг 19.11.2020 | 17:46
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