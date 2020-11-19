ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи

Помимо этого стоит отметить, что для получения финансовой помощи от ЕС нужно соблюдать определенные условия. В мае было принято постановление, которым выделялось 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом.

Данная сумма оказалась самой крупной по сравнению с другими европейскими государствами.

Продолжительность макрофинансовой программы составляет от 10 до 15 лет, а годовая процентная ставка – около 2%. Планируется выплата двух финансовых траншей по 600 млн евро.

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