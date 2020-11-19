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ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи
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ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи

Данная сумма оказалась самой крупной по сравнению с другими европейскими государствами
​Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в том случае если будут выполняться определенные требования, которые были представлены ранее.

Помимо этого стоит отметить, что для получения финансовой помощи от ЕС нужно соблюдать определенные условия. В мае было принято постановление, которым выделялось 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом.

Данная сумма оказалась самой крупной по сравнению с другими европейскими государствами.

Продолжительность макрофинансовой программы составляет от 10 до 15 лет, а годовая процентная ставка – около 2%. Планируется выплата двух финансовых траншей по 600 млн евро.

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четверг 19.11.2020 | 20:35
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