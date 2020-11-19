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ЦБ Турции увеличил размер своей процентной ставки
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ЦБ Турции увеличил размер своей процентной ставки

В ЦБ говорят о том, что все финансовые операции будут осуществляться с учетом процентных ставок по операциям РЕПО
​Турецкий центробанк увеличил размер процентной ставки до 15% годовых. 

В ЦБ говорят о том, что все финансовые операции будут осуществляться с учетом процентных ставок по операциям РЕПО.

Ужесточение необходимо для того чтобы избежать инфляционных рисков и вернуться обратно к показателям дефляции. Такая политика сохранится вплоть до стабильного замедления темпов роста потребительских цен.

Такие действия банк совершает для того чтобы ослабить давление на лиру, которая теряет привлекательность для иностранных инвесторов. Это приводит к сокращению валютных резервов Турции.

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четверг 19.11.2020 | 21:16
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