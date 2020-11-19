Трамп прекратить подавать иски на результаты выборов

Команда Трампа соглашается, что некоторые иски бессмысленны и обречены на провал. Коллегия выборщиков намерена провести заседание 14 декабря для того, чтобы подтвердить победу Джо Байдена.

Ранее говорилось о том, что планируется провести пересчет голосов в двух округах Висконсина.

Напомним, что 3 ноября в США состоялись выборы президента. Подсчет голосов и разбирательства по данному вопросу происходят до сих пор. По данным СМИ, победил Джо Байден, кандидат от демократов.

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