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Китай избавляется от казначейских облигаций США
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Китай избавляется от казначейских облигаций США

Китайская Республика снижает свой портфель гособлигаций США несколько месяцев к ряду
​Растущее напряжение в отношениях между Китаем и США заставило КНР перенаправить свой инвестиционный поток с американского рынка на азиатский. В первый месяц осени Минфин КНР сократил свой объем гособлигаций США на $6,22 млрд. — до $1,062 трлн., написала газета «Саут Чайна морнинг пост».

Китайская Республика снижает свой портфель гособлигаций США несколько месяцев к ряду. Между тем КНР наращивает вложения в рынок гособлигаций Японии. С начала года инвестиции Пекина в портфель казначейских бумаг Японии выросли на 73%.

По заявлению «Глобал таймс», Китай намерен снизить на 20% свой портфель гособлигаций США и достичь показателя в $800 млрд. При этом Минфин не разглашает объем этого портфеля.

Однако, исходя из американских данных, Гонконг в сентябре снизил общий объём гособлигаций США на $5,46 млрд. — до $245,47 млрд. 

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пятница 20.11.2020 | 08:26
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