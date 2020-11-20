Китай избавляется от казначейских облигаций США

Китайская Республика снижает свой портфель гособлигаций США несколько месяцев к ряду. Между тем КНР наращивает вложения в рынок гособлигаций Японии. С начала года инвестиции Пекина в портфель казначейских бумаг Японии выросли на 73%.

По заявлению «Глобал таймс», Китай намерен снизить на 20% свой портфель гособлигаций США и достичь показателя в $800 млрд. При этом Минфин не разглашает объем этого портфеля.

Однако, исходя из американских данных, Гонконг в сентябре снизил общий объём гособлигаций США на $5,46 млрд. — до $245,47 млрд.

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