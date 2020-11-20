Глава ФНС удивлен предложением снизить налоги для самозанятых

Егоров полагает, что самозанятые и так достаточно мало платят в госбюджет, а текущий налог довольно малый и меньше уже не может быть. Существующая ставка составляет 4-6%. Ее называют «социальным проектом».

К тому же самозанятые получают вычет в 10 тысяч рублей, а в период пандемии данная сумма выросла до 12,1 тысячи рублей. По мнению ТТП, снижение налога даст возможность немного смягчить последствия пандемии коронавируса. В то же время существуют определенные трудности в том случае, если налоги будут разные, поскольку будет сложно осуществлять их администрирование. Это, в свою очередь, может привести к дополнительным и нежелательным расходам.

Сегодня самозанятые граждане выплачивают 4% при работе с физическими и 6% - при работе с юридическими лицами. Такого рода ставки гораздо ниже стандартных. Сейчас в статусе самозанятных зарегистрированы 1,3 млн человек.

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