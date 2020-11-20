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Финансовые рынки в шоке — Минфин США прекратил экстренное кредитование
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Финансовые рынки в шоке — Минфин США прекратил экстренное кредитование

Министр финансов потребовал от ФРС вернуть в бюджет страны нереализованные 455 млрд. долларов
Известие от Минфина США о ликвидации программы выдачи заимствования уничтожило будущие надежды на восстановление экономики страны, обвалив ключевые фондовые индикаторы мира, сообщает Yahoo Finance.

Министр финансов потребовал от ФРС вернуть в бюджет страны нереализованные 455 млрд. долларов, предоставленные финансовым ведомством США в соответствии с Законом о помощи в связи с кризисом вызванным пандемией COVID-19 для дальнейшей рекомбинации их Конгрессом Соединенных Штатов.

Это негативно отразилось на фондовых индексах торговых площадок: индикатор S&P500 просел на 0,5%, Dow Jones — на 0,6%. Доходность 10-летних гособлигаций США обвалилась до отметки в 0,818%.

Европейские фондовые индикаторы открыли торги разнонаправленной динамикой: индекс EUROSTOXX сохранил свои позиции, в то время, как индекс FTSE поднялся на 0,25%.

Фондовые площадки Азии не продемонстрировали единства во время торгов: индикатор Nikkei продолжает падение и потерял 0,5%, индикатор KOSPI продемонстрировал рост, а ключевые индексы бирж КНР и Австралии остались на прежних отметках. При этом общий индикатор АТР без учета Японии MSCI на торговой сессии показал рост в 0,3%.

"Разногласие между двумя финансовыми ведомствами США, Минфином и ФРС, может уничтожить надежды инвесторов на непрекращающуюся политическую поддержку, которая поможет противостоять экономике от негативного воздействия кризиса вызванного коронавирусом", — заявил представитель холдинга DBS.

Выступление ФРС поддержало веру инвесторов и финансовый рынок в росте экономики страны, в том числе, и за счет низких заимствований, которые будут доступны и дальше.   

Но заявление Мнучина шокировало участников финансового рынка, так как последние статистические данные продемонстрировали, что темпы стремительного роста американской экономики США снижаются, и количество безработных в США по-прежнему составляют более 10 млн человек.

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пятница 20.11.2020 | 12:44
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