Акции Tesla выросли в цене

Такой рост объясняется тем, что Tesla вскоре войдет в индекс S&P 500. Торги откроются 21 декабря, о чем было объявлено после закрытия торгов в понедельник.

Если компания войдет в индекс S&P 500, то это может привести к тому, что инвестиционные фонды, отслеживающие данный индекс, должны будут продать акции компаний, которые уже входят в индекс.

Британский премьер Б. Джонсон призывает к постепенному отказу от автомобилей, в которых используется бензин и дизельное топливо уже до 2030 года. Ранее планировать реализовать данную программу на десять лет раньше.

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