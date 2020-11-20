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Акции Tesla выросли в цене
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Акции Tesla выросли в цене

Такой рост объясняется тем, что Tesla вскоре войдет в индекс S&P 500
​Цена акции Tesla выросла почти до $509. Так, на закрытии торгов стоимость одной акции выросла на 2,6%, а за минувшие три дня котировки выросли больше чем на 20%. Таким образом, капитализация компании выросла почти до $474 млрд.

Такой рост объясняется тем, что Tesla вскоре войдет в индекс S&P 500. Торги откроются 21 декабря, о чем было объявлено после закрытия торгов в понедельник.

Если компания войдет в индекс S&P 500, то это может привести к тому, что инвестиционные фонды, отслеживающие данный индекс, должны будут продать акции компаний, которые уже входят в индекс.

Британский премьер Б. Джонсон призывает к постепенному отказу от автомобилей, в которых используется бензин и дизельное топливо уже до 2030 года. Ранее планировать реализовать данную программу на десять лет раньше.

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пятница 20.11.2020 | 14:49
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