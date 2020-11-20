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Турецкая лира укрепляется относительно доллара
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Турецкая лира укрепляется относительно доллара

Недельный прирост лиры составил 1%
В пятницу турецкая валюта продемонстрировала рост на фоне увеличения главным финансовым регулятором страны ключевой процентной ставки и более агрессивной инфляционной политики. Южноафриканский ранд проявляет стабильность в ожидании корректировки кредитного рейтинга агентствами Moody's и S&P.

Во время торгов лира продемонстрировала динамику снижения на 0,6% до 7,5959 за доллар из-за корректировки прибыли после рекордного взлета. Недельный прирост лиры составил 1%.

Смена управляющего главного финрегулятора страны президентом Турции, а также обещание более лояльной ДКП по отношению к финансовому рынку, принесли свои результаты. На своем заседании в четверг ЦБ Турции увеличил основную процентную ставку до 15%.

Пер Хаммарлунд, ведущий эксперт SEB, в своем прогнозе сообщил, что турецкая валюта стабилизируется в рамках от 7,50 до 7,60 к американскому доллару. 

Эксперты банка RBC Europe предупреждают о возможном снижении кредитного рейтинга Южноафриканской Республики агентством Moody's на фоне экономических данных бюджета страны Минфином ЮАР.

Ценные бумаги развивающихся рынков проявляют динамику восстановления, индикатор MSCI увеличился на 0,4%.

Рост финансовых активов Венгрии составил 1%, акции поддержало заявление премьер-министра о скором разрешении спора относительно бюджета ЕС. 

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пятница 20.11.2020 | 14:21
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