Мосбиржа купается в долларах

В течение последних семи дней финансисты из-за рубежа инвестировали $200 млн на приобретение финансовых активов предприятий из РФ, отчитался в своей аналитике BCS Global Markets.

Незадолго до этого нерезиденты вложили в сектор ценных бумаг $150 млн, а общие инвестиции за 14 дней составили $350 млн — рекордный показатель за последние 2 года.

Фонды, вкладывающие средства только в российские активы, потратили на Мосбирже $130 млн. Оставшуюся часть инвестировали фонды, приобретающие акции компаний РФ «в портфеле» с прочими перспективными странами.

Американский фонд VanEck Vectors Russia ETF выручил от продажи бумаг $ 97 млн. Российский фонд Pictet — $52 млн.

Сведения по ETF дают понять, что инвестиции в российские финансовые активы собраны в узком диапазоне фондов, а «большой спрос на бумаги РФ в данный момент не замечен», докладывает эксперт BCS GM.

Зарубежные инвесторы не прекращают приобретать российские ценные бумаги после того, как биржевые индикаторы продемонстрировали рекордную гонку с 2015 года: за первые 7 дней этого месяца индикатор МосБиржи вырос на 7,6%, а уже через 20 дней увеличил показатель до 13,5%.

Показатель РТС, передающий данные о долларовой капитализации наибольших корпораций, вырос на 18,4% за последние 3 недели. В случае сохранения данных показателей до конца ноября, этот месяц можно будет считать рекордным за 5 лет назад.

За прошедшие 7 дней фонды акций EM получили инвестиций на $1,3 млрд., а фонды облигаций - $2 млрд.

Положительный настрой инвесторов к темпам роста экономических показателей и доходов корпораций достиг 18-летнего рекорда, согласно данным опроса Bank of America, в котором приняли участие больше, чем 500 глав мировых фондов с общими финансовыми средствами в $700 млрд.

Четыре пятых опрашиваемых сообщили, что ожидают увеличения темпов восстановления глобальной экономики и роста доходов.

Согласно мониторингу Bank of America, интерес инвесторов к EM только растет, и в скором времени обгонит развитые страны.

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