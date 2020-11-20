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Прибыль российских банков упала в октябре на 15%
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Прибыль российских банков упала в октябре на 15%

Общая прибыль российских банков, по данным ЦБ РФ, за весь 2020 год составляет на данный момент 1,3 трлн руб.
​Совокупный доход банков России за октябрь составляет 170 млрд руб. Показатель снизился только по отношению к сентябрьским значениям, но превысил среднемесячную доходность из расчета 2020 года, отчитывается главный финансовый регулятор.

В отчете указано, что октябрь принес доход финансовому сектору в пределах 170 млрд руб. ROE, показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом, по итогам 10 месяцев 2020 года в годовом исчислении составляет 20%. Показатель уменьшился на 15% по сравнению с данными сентября,  но даже с учетом общей макроэкономической ситуации остается больше среднего дохода банков в месяц. Документ обращает внимание, что за октябрь не было существенного влияния фактора переоценивания средств в валюте и акциях.

Общая прибыль российских банков, по данным ЦБ РФ, за весь 2020 год составляет на данный момент 1,3 трлн руб. Также отмечается некритичное уменьшение числа прибыльных компаний (до 247), и это находится в пределах 66% от общего числа банковских организаций. Для сравнения, сентябрьский показатель эффективности составил 249 прибыльных банков.

Рост доходности кредитных организаций за октябрь составил 0,9%, и показал результат в 102,2 трлн руб. Увеличить капитал позволило, преимущественно, инвестирование в ценные бумаги и долговые облигации. Банк России также отмечает увеличение кредитного портфеля.

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пятница 20.11.2020 | 17:05
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