В Крыму хотят протестировать цифровой рубль

Данную валюту планируется интегрировать для экономического оборота компаний полуострова с другими субъектами Российской Федерации, а также внешними рынками. Введение цифровой валюты, по мнению экспертов, является одним из способов преодолеть экономические санкции.

Возможно, в следующем году мы сможем увидеть результаты такого эксперимента.

Это будет уникальный цифровой код, который будет храниться в защищенном электронном кошельке. В то же время, сложно предсказать насколько сильно данный актив будет востребован среди россиян.

Ранее Д. Песков отметил, что цифровой рубль хорошо себя проявит в экономике. В то же время он отметил, что в РФ пока что недостаточно хорошо развиты криптоактивы, что может в дальнейшем негативно отразиться на финансовом секторе. Таким образом, в сфере безналичных платежей Россия пока что отстает от других стран.

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