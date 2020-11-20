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В Японии проведут эксперимент с частной цифровой валютой
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В Японии проведут эксперимент с частной цифровой валютой

В экспериментальную группу вошли более 30 различных компаний
​Крупные японские банки и компании намерены провести специальный эксперимент. Планируется выпустить частную цифровую валюту, которая будет функционировать на единой платформе. Реализация такого проекта начнется в 2021 году.

В экспериментальную группу вошли  более 30 различных компаний, включая три крупных банка, брокера и телекоммуникационные компании. Как говорят участники, данная инициатива необходима для того чтобы максимально развить цифровизацию в стране. На сегодняшний день в Японии наличные деньги составляют примерное 80% от совокупного объема платежей.

По словам бывшего главы банка Японии Х. Ямаоки, планируется сформировать структуру, которая позволит сделать различные платформы подходящими друг другу. Выпускать частную валюту будут частные банки, однако со временем эту задачу могут поручить и другим структурам.

В рамках эксперимента японский финансовый регулятор будет наблюдать за реализацией данной инициативы. Ранее уже проводились подобные эксперименты с цифровой валютой. В 2016 году компании Mizuho совместно с IBM протестировали цифровой актив для реализации платежных мобильных сервисов.

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пятница 20.11.2020 | 22:29
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