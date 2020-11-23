МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
ЕБРР приостановил взаимодействие с Республикой Беларусь
logo

ЕБРР приостановил взаимодействие с Республикой Беларусь

Белоруссия прекратит сотрудничество с Евросоюзом, так как некоторые страны и сам Европейский Союз выступают с критикой государства в вопросе о правах человека и критикуют белорусскую демократию
Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк приняли решение временно прекратить взаимодействие с Республикой Беларусь, и в ответ на данное действие белорусские власти заморозили сотрудничество с ЕС в диалоге о конституционных правах человека, такую информацию передал руководитель МИД Беларуси В. Макей на государственном СМИ.

По словам председателя МИД, Белоруссия прекратит сотрудничество с Евросоюзом, так как некоторые страны и сам Европейский Союз выступают с критикой государства в вопросе о правах человека и критикуют белорусскую демократию, и по той причине в республике считают, что все заявления в, своём большинстве умышленно, политизированы. Как заявил Макей, диалог будет прекращён до того момента, пока ЕС не урегулирует политику ЕБРР и ЕИБ — банковских учреждений, вынесших в текущий момент вердикт о приостановке любой кооперации с республикой.

Весной текущего года Дмитрий Крутой, являвшийся в тот момент первым вице-премьером государства, сообщил о надеждах Минска на увеличение лимита по заимствованию со стороны ЕБРР. В том числе власти Республики Беларусь продемонстрировали обеспокоенность по обеспечению займов 4-м главным госбанкам в размере до 1 млрд долларов от ЕБРР, включая помощь малому и среднему бизнесу в секторах, понесших особый ущерб от ограничений при коронавирусе. В ответ на это ЕБРР возразил, что планировалось кредитование частных проектов и госсектора в течение текущего года в пределах $400 млн.

Читайте также: 27 мая остатки средств кредитных организаций в ЦБ РФ выросли

понедельник 23.11.2020 | 08:39
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • В среду глава управления гражданской авиации США Диксон своим постановлением снял запрет на пассажироперевозки самолётами 737 MAX
    Boeing 737 MAX возобновляет полеты в США

    Директор Федерального управления гражданской авиации США Стив Диксон абсолютно уверен в надежности авиалайнеров Boeing 737 MAX, но заявляет, что компании еще многое

    среда, 18.11.2020 | 16:44
    Индустрия
  • По данным августа, регистрация новых авто в Евросоюзе сократилась почти на 19%
    Падение октябрьских продаж автомобилей в Европе составило 7,8%

    Согласно отчёту за октябрь, Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) отмечает падение продаж новых авто в европейских государствах до уровня 953,615

    среда, 18.11.2020 | 14:35
    Транспорт
  • Росту акций способствовала информация о том, что индекс S&P может резко вырасти в цене
    Илон Маск разбогател почти на $10 млрд

    ​Илон Маск смог приумножить свое состояние почти на $10 млрд.В настоящее время он располагает $99,3 млрд. Прибыль удалось получить после того, как акции Tesla выросли в

    вторник, 17.11.2020 | 18:33
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы
  • Такой рост объясняется тем, что Tesla вскоре войдет в индекс S&P 500
    Акции Tesla выросли в цене

    ​Цена акции Tesla выросла почти до $509. Так, на закрытии торгов стоимость одной акции выросла на 2,6%, а за минувшие три дня котировки выросли больше чем на 20%. Таким

    пятница, 20.11.2020 | 14:49
    Ценные бумаги
  • Недельный прирост лиры составил 1%
    Турецкая лира укрепляется относительно доллара

    В пятницу турецкая валюта продемонстрировала рост на фоне увеличения главным финансовым регулятором страны ключевой процентной ставки и более

    пятница, 20.11.2020 | 14:21
    Ценные бумаги
  • Егоров полагает, что самозанятые и так достаточно мало платят в госбюджет
    Глава ФНС удивлен предложением снизить налоги для самозанятых

    ​Глава ФНС Д. Егоров оказался удивлен поступившим предложением со стороны ТТП России касательно возможности снизить налог для самозанятых граждан до 1%. Такое

    пятница, 20.11.2020 | 12:48
    Налоги
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok