ЕБРР приостановил взаимодействие с Республикой Беларусь

По словам председателя МИД, Белоруссия прекратит сотрудничество с Евросоюзом, так как некоторые страны и сам Европейский Союз выступают с критикой государства в вопросе о правах человека и критикуют белорусскую демократию, и по той причине в республике считают, что все заявления в, своём большинстве умышленно, политизированы. Как заявил Макей, диалог будет прекращён до того момента, пока ЕС не урегулирует политику ЕБРР и ЕИБ — банковских учреждений, вынесших в текущий момент вердикт о приостановке любой кооперации с республикой.

Весной текущего года Дмитрий Крутой, являвшийся в тот момент первым вице-премьером государства, сообщил о надеждах Минска на увеличение лимита по заимствованию со стороны ЕБРР. В том числе власти Республики Беларусь продемонстрировали обеспокоенность по обеспечению займов 4-м главным госбанкам в размере до 1 млрд долларов от ЕБРР, включая помощь малому и среднему бизнесу в секторах, понесших особый ущерб от ограничений при коронавирусе. В ответ на это ЕБРР возразил, что планировалось кредитование частных проектов и госсектора в течение текущего года в пределах $400 млн.

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