Российским банкам прогнозируют глобальный дефолт

Аналитики прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев с рынка РФ могут уйти 35 банков. Не особо улучшилось и кредитное качество банковских портфелей. За минувший год четверть российских банков оказалась убыточной, а более трети зафиксировали спад своего регулятивного капитала.

Эксперты отмечают, что пока убытки никак нельзя сопоставить с прибылью других секторов экономики (37 млрд рублей против 1,38 трлн рублей). Также говорится о том, что в большей части субъектов показатели вряд ли вернутся к докризисным уровням в ближайшее время. Причиной этого называется снижение доходной базы, спада темпов кредитования и снижения ставок в целом. К тому же, банкам никак не удается оперативно оптимизировать свои расходы и выработать алгоритм действий для предотвращения оттока капитала.

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