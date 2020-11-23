Доллар падает на фоне снижения интереса к безопасным активам

В воскресном интервью на телеканале CNN глава ведомства по организации массовой иммунизации населения США Монсеф Слауи сообщил, что процесс вакцинации в США может стартовать в десятых числах декабря. Разработчики препаратов для иммунизации от COVID-19 компании Pfizer Inc. и BioNTech направили заявку на экстренное использование в Штатах их противоковидных вакцин.

"Информация о разработках разными компаниями новых препаратов от коронавируса положительно влияет на темпы роста глобальной экономики, что негативно отражается на американской валюте, имеющей статус безопасного актива", - заявляет эксперт National Australia Bank. - "Нынешние информационные данные являются благоприятными для рискованных активов и оказывают сильное давление на доллар США".

В первый день рабочей недели евро укрепился относительно американской валюты на 0,15%, до 1,1875 доллара. Относительно японской иены доллар потерял 0,11%, и снизился до ¥103,75. Общеевропейская валюта относительно иены укрепилась на 0,-5%, до ¥123,22.

Британский фунт вырос по отношению к американской валюте на 0,37%, до 1,3324 доллара. Австралийский доллар увеличился к американскому на 0,18% и составляет 0,7315 доллара.

Индикатор ICE, отслеживающий курс американской валюты к основной валютной корзине, снизился 0,16%. А индикатор WSJ Dollar Index потерял в ходе торгов 0,17%.

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