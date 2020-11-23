Задолженность других стран перед РФ продолжает расти

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы аналитики называют возможные переговоры с правительствами стран-должников. В такого рода переговорах нужно будет учесть множество позиций, включая интересы госбюджета.

В самом правительстве говорят, что необходимо дополнительно запланировать бюджетные расходы, которые в любом случае возникнут: на юридические услуги и вероятные судебные издержки. Напомним, что Россия выдала 120 млрд рублей международных кредитов. В настоящее время заемщики вернули 107 млрд. По планам, по итогам года может быть возвращено 300 млрд рублей.

В августе правительство смогло расширить основания для того, чтобы отказать другими государствам и международным финансовым институтам. Отказано может быть тем странам, которые участвуют в военных конфликтах и на которых действуют российские санкции.

Читайте также: Внешний долг РФ в 2019 г. вырос на 5,9%, до $481,5 млрд