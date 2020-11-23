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Задолженность других стран перед РФ продолжает расти
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Задолженность других стран перед РФ продолжает расти

В самом правительстве говорят, что необходимо дополнительно запланировать бюджетные расходы
​Большая часть долга других стран перед Россией в настоящее время может быть попросту не возвращена. К концу текущего года доля таких кредитов может вырасти до 25%.

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы аналитики называют возможные переговоры с правительствами стран-должников. В такого рода переговорах нужно будет учесть множество позиций, включая интересы госбюджета.

В самом правительстве говорят, что необходимо дополнительно запланировать бюджетные расходы, которые в любом случае возникнут: на юридические услуги и вероятные судебные издержки. Напомним, что Россия выдала 120 млрд рублей международных кредитов. В настоящее время заемщики вернули 107 млрд. По планам, по итогам года может быть возвращено 300 млрд рублей.

В августе правительство смогло расширить основания для того, чтобы отказать другими государствам и международным финансовым институтам. Отказано может быть тем странам, которые участвуют в военных конфликтах и на которых действуют российские санкции.

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понедельник 23.11.2020 | 11:53
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